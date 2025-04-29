Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:11

F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği akrobasi gösterileriyle dünya çapında ün kazanan SOLOTÜRK, KKTC’nin 2025’teki en büyük etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST KKTC’de Türk Yıldızları ile birlikte gökyüzünde adeta bir görsel şölen sunacak. Peki, SOLOTÜRK KKTC gösterisi 2025 nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak?

SOLOTÜRK KKTC GÖSTERİSİ 2025 NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

SOLOTÜRK, TEKNOFEST KKTC 2025 kapsamında 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanı’nda gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Etkinlik, KKTC’de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST’in bir parçası olarak büyük bir öneme sahip. Gösterilerin başlangıcı, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 12:00’de SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin KKTC sahil hattında gerçekleştireceği selamlama uçuşuyla yapılacak.

Bu selamlama uçuşu, festivalin resmi açılışından önce halkı selamlamak ve heyecanı artırmak amacıyla düzenlenecek. Ana gösteri uçuşları ise 1 Mayıs’tan itibaren Eski Ercan Havalimanı’nda başlayacak. SOLOTÜRK’ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, detaylı gösteri saatlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.