Somer Sivrioğlu'ndan çarpıcı itiraf: Yemek pişirme konusunda...

11 Kasım 2022 Cuma, 09:23

MasterChef yarışmasında jüri üyesi olarak ekranda haftada 6 gün yer alan ünlü şef Somer Sivrioğlu, NTV'de yayınlanan Empati adlı programda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtladı.

Özel hayatı ve kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Sivroğlu, kendisini yemek pişirme konusunda yetenekli görmediğini söyledi.

"İYİ BİR AŞÇI DEĞİLİM"

"Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum" diyen Sivrioğlu, "Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.

"İŞİMDE BAŞARILIYSAM ESKİ EŞİM YEMEK YAPAMADIĞI İÇİNDİR"

Eski eşi Aslı Sencer ile tam 20 yıl evli kalan Somer Sivrioğlu, Sencer hakkında ise espirili bir şekilde şu ifadeleri kullandı:

"İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır."