MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu'ndan 'Mehmet Yalçınkaya' itirafı

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:58

TV8'de yayımlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayımlanan programının bu haftaki konuğu oldu.

Demirkol, programın 'O mu, bu mu?' kısmında Somer Sivrioğlu'na 2 seçenek sunarak birini tercih etmesini istedi.

"MEHMET İLE DOSTLUĞUMUZ ÇOK FARKLI"

Mehmet Demirkol'un "Danilo mu, Mehmet mi?" sorusuna kahkaha atarak "Buna cevap vermem oraya girmem" diyen Somer Sivrioğlu, ardından, "Ama şunu söyleyeceğim; Mehmet ile bizim dostluğumuz çok farklı. Benim de hayatımın çok farklı dönemlerinde gelişmiş bir dostluğumuz var. Danilo biraz daha küçük olduğu için, yoldaş olarak Mehmet demek daha doğru. Danilo kırılmaz ama onu da ayrıca çok severim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELİŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATMIŞTI

Geçen yıl Hakan Bilgin'in YouTube'daki 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk olan şef, MasterChef'te nasıl şef olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Avustralya’da yaşıyordum ama Türkiye’den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. ‘MasterChef başlıyor’ diye bir yazı gördüm sosyal medyada...

Arkadaşıma ‘MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya’da pazarlarım’ dedim..."