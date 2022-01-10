Son dakika | Ünlü oyuncu Dwayne Hickman hayatını kaybetti

Son dakika | Dobie Gillis ile tanınan ünlü oyuncu Dwayne Hickman 87 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:53
Son dakika | Ünlü oyuncu Dwayne Hickman hayatını kaybetti
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Los Angeles Times'ın haberine göre Parkinson hastalığıyla bir süredir savaşan ünlü oyuncudan acı haber geldi.

87 yaşındaki oyuncu ve CBS yöneticisi Hickman, Los Angeles'ta 87 yaşında vefat etti.

Dwayne Hickman kimdir?

Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre neslinin poster çocuğu olarak dikkatleri çeken Dobie Gillis'in 'liseli playboy'unu canlandıran Hickman, öncesinde "The Bob Cummings Show"da Cummings'in yeğeni Chuck'ı oynamıştı.

Hickman, kariyerine 6 yaşında Hendry Fonda ve Jane Darwell'in başrollerini paylaştığı, yönetmen John Ford'un Oscar ödüllü filimi Gazap Üzümleri filminde başlamıştı. "Yeşil Saçlı Çocuk" ve "The Longe Ranger" gibi filmlerde de küçük rollerde göründü.


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