Son dakika | Ünlü oyuncu Dwayne Hickman hayatını kaybetti
Son dakika | Dobie Gillis ile tanınan ünlü oyuncu Dwayne Hickman 87 yaşında hayatını kaybetti.
Los Angeles Times'ın haberine göre Parkinson hastalığıyla bir süredir savaşan ünlü oyuncudan acı haber geldi.
87 yaşındaki oyuncu ve CBS yöneticisi Hickman, Los Angeles'ta 87 yaşında vefat etti.
Dwayne Hickman kimdir?
Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre neslinin poster çocuğu olarak dikkatleri çeken Dobie Gillis'in 'liseli playboy'unu canlandıran Hickman, öncesinde "The Bob Cummings Show"da Cummings'in yeğeni Chuck'ı oynamıştı.
Hickman, kariyerine 6 yaşında Hendry Fonda ve Jane Darwell'in başrollerini paylaştığı, yönetmen John Ford'un Oscar ödüllü filimi Gazap Üzümleri filminde başlamıştı. "Yeşil Saçlı Çocuk" ve "The Longe Ranger" gibi filmlerde de küçük rollerde göründü.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!
- AKP'de dikkat çeken düşüş