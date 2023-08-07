Son dakika... Erkin Koray hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaşan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kanada’da olan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray, bugün Türkiye saatiyle öğleden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyordu.
Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu. Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.
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