Erkin Koray'dan hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde fenalaştı. Koray'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:28
Erkin Koray'dan hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Yıllardır Kanada'da yaşayan Anadolu rock ve hard rock türünün özgün sanatçılarından Erkin Koray'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, akciğeriyle ilgili rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyor.

"YENİ ESERLER YAPTIM"

Erkin Koray geçen ay dinleyicilerine yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz…

"BU İŞİ KIZIMA BIRAKIYORUM"

Vallaa, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et” dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: “A” desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"



Erkin Koray sanatçı Hastane rock

İlgili Haberler

Gerici basın, tiyatro sanatçılarını hedef göstermişti: Başkan Bozdoğan'dan sert yanıt

Gerici basın, tiyatro sanatçılarını hedef göstermişti: Başkan Bozdoğan'dan sert yanıt
24 sanatçının “Karma” sergisi İzmir Sanat’ta

24 sanatçının “Karma” sergisi İzmir Sanat’ta
İranlı sanatçıların sergisi Kadıköy Sineması’nda

İranlı sanatçıların sergisi Kadıköy Sineması’nda

En Çok Okunan Haberler