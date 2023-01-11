Son dakika... MasterChef 2022'de şampiyon belli oldu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:16

Güncelleme: 11.01.2023 - 08:16

Metin ve Kıvanç'ın şampiyonluk için yarıştığı geçtiği gecede finalin nasıl gerçekleştirileceği MasterChef jürisi tarafından açıklandı. İlk turda Türk mutfağı, ikinci turda ise dünya mutfağından bir menü hazırlandı.

Yemeklerin yapımı için Metin ve Kıvanç'a 1 saat 45 dakika süre verildi. İlk turda Kıvanç'ın menüsü; başlangıç Ege, ana yemek Anadolu ve tatlı bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya piyazı, İslim kebabı, nişasta helvası olarak açıklandı.

İlk etap toplamda 30 puan üzerinden sonlandı. İlk turdan Kıvanç 20 puan alarak ikinci tura yükseldi. Metin de ilk menüden 18 puan topladı.

İkinci turda Kıvanç'ın uluslararası mutfak menüsü ahtapot rüyası, kış ördeği ve strudel oldu. Metin de buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan, kakule toprağı üzerine melisa çiçek mousse yaptı.

Şefler tadım, değerlendirme ve puanlamayı tamamladı. Bu aşamanın puanları canlı yayında duyuruldu. Metin 42, Kıvanç 41 puan aldı.

Metin ve Kıvanç, yarışmanın son aşamasında imza tabaklarını yaptı. Ve MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin oldu.