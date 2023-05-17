Son dakika... 'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' iddialarına yalanlama
Son dakika haberi... Sanatçı Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından hem Gencebay hem de oğlu Altan Gencebay'dan açıklama geldi.
Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası sevenlerini korkuttu. 79 yaşındaki Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası kısa sürede gündem oldu.
İddiaların ardından Yazar ve sunucu Sevda Türküsev ise Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile görüştüğünü açıkladı. Türküsev paylaşımında "Orhan Gencebay kale gibi maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile. Bu yalan haberleri kim çıkartıyorsa kendi pisliğinize de boğulun." ifadelerini kullandı.
OĞLUNDAN DA AÇIKLAMA
Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay ise babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
GENCEBAY: SELAM VE SEVGİLERLE
Gezegen Mehmet'e konuşan Orhan Gencebay, "Tüm canlarıma çok selam ve sevgilerimle. Beni merak ettikleri, bilmeden, istemeden üzdüğüm için üzgünüm" dedi.
Öte yandan Orhan Gencebay bir süredir damar tedavisi görüyordu.
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