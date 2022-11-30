Son dakika... Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:05

Piyanist Fazıl Say, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Ece Dağıstan ile boşandı.

Say ile Dağıstanlı 3 yıl önce İtalya’nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu.

Boşanma haberini Instagram hesabından duyuran Say, paylaşımında şu ifadeleri kulandı;

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugun sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.

Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, “bir ve iki birey arasında” bocalıyor,

Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde.

İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor “büyük dönem” başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.

Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla.İçtenlikle.

Fazıl

30.11.2022

İstanbul"