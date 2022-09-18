"İyon Kentler Birliği" projesinin tanıtımı, Fazıl Say konseriyle yapıldı

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İzmir'in Seferihisar Belediyesi öncülüğünde hazırlanan İyon Kentler Birliği Projesi'nin tanıtımı kapsamında konser verdi.

AA
18 Eylül 2022 Pazar, 15:11
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Teos Antik Kenti'nde gerçekleşen konser öncesi, konuklara resepsiyon verildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konserden önce yaptığı konuşmada, İyon Kentler Birliği projesi ile tarihteki 12 İyon kentini kapsayan turizm rotası oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Teos Antik Kenti'ndeki zeytin ağacının yanına konulan piyanosunun başına geçen Fazıl Say, eserlerini seslendirdi. Fazıl Say, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.


Fazıl Say konser piyano resepsiyon

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