"İyon Kentler Birliği" projesinin tanıtımı, Fazıl Say konseriyle yapıldı
Besteci ve piyanist Fazıl Say, İzmir'in Seferihisar Belediyesi öncülüğünde hazırlanan İyon Kentler Birliği Projesi'nin tanıtımı kapsamında konser verdi.
Teos Antik Kenti'nde gerçekleşen konser öncesi, konuklara resepsiyon verildi.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konserden önce yaptığı konuşmada, İyon Kentler Birliği projesi ile tarihteki 12 İyon kentini kapsayan turizm rotası oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından Teos Antik Kenti'ndeki zeytin ağacının yanına konulan piyanosunun başına geçen Fazıl Say, eserlerini seslendirdi. Fazıl Say, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.
Video Haberler
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- 'Gereğini yapmamız lazım'
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı