Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: Edis Görgülü hakkında yakalama kararı!

Son dakika... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: Edis Görgülü hakkında yakalama kararı!

17.02.2026 15:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: Edis Görgülü hakkında yakalama kararı!

Son dakika haberi... Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

SABAH DİĞER İSİMLERE OPERASYON YAPILMIŞTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde 19 ismin gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınan 19 kişinin arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan yer alıyor.

"EDİS'E FARKLI SORUŞTURMA" İDDİASI

Edis Görgülü hakkındaki yakalama kararının sabahki operasyon kapsamında değil; ayrı bir soruşturma kapsamında çıkarıldığı iddia edildi.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #Edis Görgülü