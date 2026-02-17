Son dakika... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: Edis Görgülü hakkında yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SABAH DİĞER İSİMLERE OPERASYON YAPILMIŞTI
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde 19 ismin gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltına alınan 19 kişinin arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan yer alıyor.
"EDİS'E FARKLI SORUŞTURMA" İDDİASI
Edis Görgülü hakkındaki yakalama kararının sabahki operasyon kapsamında değil; ayrı bir soruşturma kapsamında çıkarıldığı iddia edildi.