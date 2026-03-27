Son görüntüsü gündem olmuştu: Lvbel C5 'kilo almasına' neden olan hastalığını açıkladı

"HavHavHav", "Coook Pardon", "Beni Unutma" gibi şarkılarıyla tanınan ve gerçek adı Burak Bodur olan Lvbel C5, son dönemin en popüler ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıları, açıklamaları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Lvbel C5, son olarak kilolarıyla gündem oldu. Ünlü ismin, sosyal medyada yayılan fotoğraftaki kilolu görüntüsü Rihanna'nın hamile haline benzetildi.

“YORUMLARI GÖRÜNCE ÇILDIRDIM”

Rihanna'ya benzetildiği yorumlara güldüğünü ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Lvbel C5, insanların çok iyi şaka yaptığını da söyledi ve ekledi:

“Görünce çıldırdım. Rihanna ile benzerliğimiz ten rengimiz, burnumuz, göbeğimiz.”

KİLOLARININ SEBEBİ HASTALIK

Lvbel C5, aldığı kiloların yaşam tarzı nedeniyle değil, sağlık sorunu yüzünden olduğunu belirtti.

24 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu" ifadelerini kullandı.