Son hali korkuttu: Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı!

Saçını kendi boyayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu. Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmem. Kimyasal yanık oldum" dedi. Şarkıcı, son halini paylaştı.

Son hali korkuttu: Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:20

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıkladı. Tilbe, 'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim' diyerek yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı.

Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"KİMYASAL YANIK OLDUM"

Şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Takipçilerinin geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Yıldız tilbe

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