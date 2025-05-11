Son kullanma tarihi olduğunu muhtemelen bilmediğiniz 10 şey
Gıda ürünleri dışında pek çok günlük eşyanın da fark edilmeden geçen bir son kullanma tarihi bulunuyor. İşte süresiz sandığınız ama zamanı dolduğunda sağlığınızı veya güvenliğinizi riske atabilecek ürünler…
Süt, yoğurt, et ürünleri… Bunların son kullanma tarihini hepimiz kontrol ederiz. Peki ya süresiz sandığınız bazı eşyaların da aslında bir “ömürleri” olduğunu biliyor muydunuz? İşte günlük yaşamda sıkça kullandığımız ama son kullanma tarihi olduğu pek bilinmeyen ürünler...
1. GÜNEŞ KREMİ – 1 İLA 3 YIL
Güneş kremleri zamanla etkinliğini kaybeder. Son kullanma tarihi geçmiş bir krem cildinizi korumak yerine zarar verebilir.
2. DİŞ FIRÇASI – 3 AY
Diş fırçaları kullanıldıkça kılları aşınır ve bakteri barındırma riski artar. Uzun süreli kullanımda diş sağlığınızı tehdit edebilir.
3. GÖZ DAMLASI – AÇILDIKTAN SONRA 28 GÜN
Açıldıktan sonra hızla bakteri üretebileceği için son kullanma tarihinden önce bile etkisini yitirebilir.
4. PİLLER – 5 İLA 10 YIL
Kullanılmasa bile zamanla enerji kaybedebilir veya sızıntı yapabilir. Elektronik cihazlara zarar verme riski bulunur.
5. MAKYAJ SÜNGERLERI – 1 İLA 3 AY
Nemli yapısı, bakteri üretimini hızlandırır. Ciltte tahrişe veya akneye neden olabilir.
6. PARFÜMLER – 2 İLA 5 YIL
Zamanla kokusu değişir veya bozulur. Özellikle güneşe ve sıcağa maruz kalırsa daha çabuk etkilenir.
7. YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER – 5 İLA 15 YIL
Zamanla basınç kaybına uğrayabilir ve acil durumlarda işe yaramayabilir. Düzenli kontrol şart.
8. SIRT ÇANTALARI VE BAVULLAR – 5 İLA 10 YIL
Fermuarlar ve dikişler zamanla yıpranır. Özellikle seyahatte sorun yaratabilir.
9. GÖZLÜK CAMLARI – 2 İLA 3 YIL
Gözlük camları çizilmelere ve kaplama aşınmalarına karşı zamanla hassaslaşır. Görüş kalitesi düşebilir.
10. BAHARATLAR – 1 İLA 3 YIL
Bozulmasalar da aromasını ve etkisini kaybederler. Özellikle toz haldeki baharatlar zamanla "bayat" tadına ulaşır.
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