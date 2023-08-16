Sosyal Haklar Derneği, deprem bölgesinde yaz okulu düzenliyor
Sosyal Haklar Derneği İskenderun Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okulu üçüncü gününü geri bıraktı.
Sosyal Haklar Derneği (SHD) İskenderun Temsilciği’nin depremden en fazla etkilenen illerden Hatay’da 14 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği yaz okulu üçüncü gününü geride bırakıyor.
Teması 'Çocuklarımızın gülsün diye... Yeniden Başlamalı' başlığıyla düzenlenen yaz okulu Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan konteyner kentlerde yapılıyor.
Günlük 100 ila 150 arasında çocuğun katıldığı okula şehir dışından gelen gönüllü öğretmenler eşlik ediyor. Aşırı sıcaklara karşın yoğun katılımla geçen yaz okulunda çeşitli branşlarda atölyeler düzenleniyor.
Çocuklar kukladan, yaratıcı dramaya, yaratıcı yazarlıktan, resim, savunma sporları, yoga, çocuk haklarına kadar birçok atölyede etkinliklere katılıyor. SHD, söz konusu çalışmalarıyla birlikte yaz okuluna katılan depremzede çocukların travmalarını sarılmaya çalışılıyor.
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