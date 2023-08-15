ChatGPT'ye makale yazdıranlar basit bir hatayla yakalanıyor

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:09

Öğretmen ve akademisyenler, ChatGPT'ye yazdırıldığı anlaşılan bazı ödevlerde "Ben bir yapay zekayım" gibi ifadeler gördü. Bu da öğrencilerin makaleyi yazdırdıktan sonra okumaya bile gerek duymadan teslim ettiği anlamına geliyor.

ChatGPT ve benzer yapay zeka araçlarının cevaplayabileceği soruların bir sınırı var. Araç örneğin geleceğe dönük tahminler yapamıyor veya siyasi yorumlarda bulunamıyor.

YAZI İÇİNDEKİ 'BEN YAPAY ZEKA DİL MODELİYİM' İBARESİ YAKALATIYOR

Bu gibi sorularda "Ben bir yapay zekayım, gelecek tahmini/siyasi yorum yapamam" tarzı cevaplar verebiliyor. Bu ifadelere dikkat etmeyen öğrenciler de hocalarına yakalanabiliyor.

Independent Türkçe'de yer alan detaylara göre Kanada'daki Conestoga College'da yazarlık dersleri veren Profesör Timothy Main, "'Ben sadece bir yapay zeka dil modeliyim, bu konuda bir fikrim yok' yazılı cevaplar aldım" diye konuştu:

Bunlardan onlarcasını yakaladım. Tam anlamıyla kriz modundayız.

Akademi dünyası 2022'de piyasaya sürüldüğünden beri ChatGPT'ye karşı intihal önlemleri almaya çalışıyor.

Kimisi ödev tarzını değiştirirken, kimisi de yapay zekayla yazılmış yazıları tespit edebilecek bir aracın geliştirilmesini bekliyor.

Bu arada bazı kent ve ülke yönetimleri, ChatGPT'yi tamamen yasaklama yoluna gidiyor.

Örneğin New York yönetimi aracın üniversite kampüslerinde kullanımını erkenden yasaklamıştı. Çin ise aracı yasaklayan ilk ülke olmuştu.

Ancak Çin'de bile öğrencilerin yasağı aşarak ödevlerini ChatGPT'ye yaptırmaya devam ettiği biliniyor.