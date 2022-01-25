Sosyal medya fenomeni, sağlık için regl kanını içtiğini anlattı: 'Bazen birkaç yudum, bazen tamamı'
İspanya'da bir sosyal medya fenomeni daha sağlıklı olmak için kendi regl kanını içtiğini açıkladı. Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen fenomen, ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü içtiğini söyledi. Bilim insanları ise bu uygulamanın bilimsel dayanağı olmadığını hatırlattı.
Instagram'da 23 bine, TikTok'ta da 13 bine yakın takipçisi
olan 30 yaşındaki Jasmine Alicia Carter, "Regl kanınızın ilaçtan farkı
yok" diyerek amacını şöyle açıklıyor: "Regl döngüsünde yatan kutsallığı
anlamak ve onu geri almak için kadınlara yardımcı olmak."
Kadınlara tarih boyunca regl dönemlerinden utanmalarının öğretildiğini söyleyen Carter tampon ve pedlerin 'kadının kanını saklamak ve reglin normal işleyişini de bozmak için kimyasallar içerdiğini iddia ediyor.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; regl kanında kadınların ihtiyaç duydukları tüm besleyicilerin olduğunu
öne süren Carter, News Dog Media sitesine verdiği demeçte regl olduğu dönemde
tuvalette çömelip menstrual kapını çıkardığını ve bu kapta biriken kanı
içtiğini anlattı.
Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen Carter
ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü
içtiğini söyledi.
Carter'ın regl kanında bulunduğunu savunduğu besleyici
maddeler arasında da protein, demir, bakır, selenyum. Regl kanındaki besin
maddelerinin kişinin sağlığıyla da ilişkili olduğunu iddia eden Carter,
"Örneğin her gün zararlı şeyler yerseniz regl kanının o kadar da iyi
olmayacaktır" dedi.
YÜZ MASKESİ DE YAPIYOR
Regl kanını içmenin yanı sıra bu kandan yüz maskesi
yaptığını da anlatan Carter, "Hiç ciddi cilt sorunları yaşamadım ama bu
maskeler sayesinde cildimin en iyi halinde olduğunu hissediyorum"
ifadesini kullandı.
“HİÇBİR BİLİMSEL DAYANAĞI YOK”
Bilim ise Carter'ın görüşlerini desteklemiyor. Cosmopolitan dergisine konuşan dermatolog Jennifer Vickers regl kanının cilde faydalı bazı özellikleri olduğu söylense de maske olarak kullanılmasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığının altını çizdi.
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