Sosyal medya ünlüsünün şans oyunu macerası: 26 bin TL'yi 'Kazı Kazan'a harcadı, işte sonuç

Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:45

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:56

Sosyal medya ünlüsü Ecem Taser, sevgilisi ile beraber uzun zamandır kurduğu hayali gerçekleştirdi. Taser, "Yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey yaptık" diyerek yüzlerce 'Kazı Kazan' kartı satın aldı. Büyük bir tutar kazanmayı umduğunu belirten fenomen binlerce TL zarara girdi.

Toplamda 26 bin TL harcayan Taser, kazdığı hiçbir karttan kazanç elde edemedi. İlk olarak 10 bin 800 TL'lik bir 'Kazı Kazan' kartı satın alan çift, sadece 3 bin 600 TL kazanabildi.

Ardından kazandıkları 3 bin 600 TL ile yeniden 'Kazı Kazan' kartı alan çift, bu sefer 3 bin 900 TL kazandı. Daha sonra 3 bin 900 TL ile bir kart daha satın alan çift, bu kez de 3 bin 200 TL kazandı.

Ancak çift, umutsuzluğa kapılmadı ve 3 bin 200 TL ile bir kart daha satın aldı. Bu sefer kazandıkları meblağ ise sadece bin 200 TL oldu. Sonuç olarak, Ecem Taser ve erkek arkadaşı toplamda 26 bin TL'lik 'Kazı Kazan' kartı satın alıp sadece bin 200 TL kazanabildi.

Sosyal medya ünlüsünün talihsiz 'Kazı Kazan' serüveni sosyal medya üzerinde geniş bir ilgi gördü.