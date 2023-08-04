Sosyal medyada tepki çekmişti: Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya'dan açıklama

Yayınlanma: 04.08.2023 - 08:23

Güncelleme: 04.08.2023 - 08:47

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut cinayeti ile tanınan Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile bir tatil mekanında fotoğrafı çıkması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Şahinkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim."