Sosyal medyada viral olan fırın: Commodore 64’le çalışmaya devam ediyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:30

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:30

Amerika'nın Brownsburg kasabasında bulunan Hilligoss Bakery, 1982’de piyasaya sürülen Commodore 64 ile tam 40 yıldır satış işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte teknoloji ve nostalji dolu hikayesi...

ESKİ TEKNOLOJİ, MODERN DAYANIKLILIK

Commodore 64, 1980’lerin en çok satan kişisel bilgisayar modeli olarak 1 MHz işlemci gücü ve 64 KB RAM kapasitesiyle dönemin en ileri teknolojisini temsil ediyordu. Hilligoss Bakery, bu dayanıklı bilgisayarı halen aktif olarak kullanarak teknolojinin uzun ömürlü olabileceğini kanıtlıyor.

50 YILLIK GELENEK VE TEKNOLOJİYE SADAKAT

1974 yılında kurulan Hilligoss Bakery, 50. yılını kutlarken Commodore 64 sayesinde hem müşterilerinden hem de teknoloji meraklılarından büyük ilgi görüyor. Google Maps’te 4.7, Yelp’te ise 4.4 puanla bölge halkının takdirini toplayan işletme, köklerine sadık kalırken aynı zamanda dayanıklı teknolojiyi iş süreçlerinde başarıyla kullanıyor.

OYUN BİLGİSAYARINDAN KASİYERE DÖNÜŞEN C64

Commodore 64, genellikle bir oyun bilgisayarı olarak bilinse de iş yazılımlarını destekleyen yapısıyla işletmelere büyük kolaylık sağladı. Hilligoss Bakery gibi işletmeler, bu cihazın dayanıklılığı ve verimliliği sayesinde satış işlemlerini 40 yıldır sorunsuz şekilde sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Hilligoss Bakery’nin Commodore 64 kullanmaya devam etmesi, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu nostaljik detay, işletmeye hem renkli bir reklam fırsatı hem de sadık müşterilerinden ekstra övgü kazandırdı.

TEKNOLOJİ HER ZAMAN YENİ OLMAK ZORUNDA DEĞİL!

Bu örnek, en yeni cihazların her zaman gerekli olmadığını ve köklü işletmeler için sürdürülebilir teknolojinin de güçlü bir tercih olabileceğini gösteriyor.

Nostaljik bir bilgisayarın modern bir işletmede nasıl değer kazandığını görmek ister misiniz? Hilligoss Bakery’nin hikâyesi, geçmişle geleceği birleştiren etkileyici bir örnek sunuyor.