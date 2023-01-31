Eski bilgisayarınızda son çıkan oyunları nasıl oynayabilirsiniz? İşte GeForce Now bulut teknolojisine ilişkin ayrıntılar...

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:04

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:04

Ülkemizde bilgisayar oyunu oynayan insan sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yeni oyunlara erişim oldukça düşük seviyede seyrediyor.

Yeni çıkan oyunları oynamak için gerekli donanımları almak, satın alma gücündeki düşüş nedeniyle oyuncuların işini daha da zorlaştırıyor. Ancak eski bilgisayarınızda yeni çıkan oyunları oynamanızın bir yolu var.

Kullanıcılar artık dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Nvidia’nın geliştirdiği GeForce Now isimli bulut teknoloji sayesinde en son çıkan oyunları en yüksek kalitede eski bilgisayarınızda (PC) oynayabilecek.

Bir bulut teknolojisi olan GeForce Now, bu teknoloji sayesinde kullanıcının uzaktan bir bilgisayara bağlanarak istediği oyunu oynamasını sağlıyor. GeForce Now’ın Türkiye’de Turkcell ortaklığı ile sunucusu da bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar daha iyi hizmet alabiliyor.

GEFORCE NOW NASIL KULLANILIR?

GeForce Now’dan oyun oynayabilmek için kullanıcıların öncelikle kayıt olması, ardından istediğini paketi seçerek abone olması gerekiyor. GeForce Now için öncelikle ücretsiz abonelik denenebiliyor ve bu sayede kullanıcılar ücretsiz paket ile her gün 1 saat boyunca oyun oynayabiliyor. Ayrıca kullanılan teknolojide internetinizin yeterli olması gerekiyor. Son olarak kullanıcılar, daha fazla oynamak isterse ücretli paketlere geçebiliyor.