Sosyal medyada viral oldu: Kilisede uzun kuyruklar oluştu

Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:33

Güncelleme: 17.11.2024 - 10:33

TikTok ve Instagram sayesinde popülerleşen kilisede, selfie çekmek isteyen turistler uzun kuyruklar oluşturuyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Aziz Loyolalı İgnatius Kilisesi, TikTok ve Instagram’daki popülerliği sayesinde turistlerin akınına uğruyor. Barok mimarisiyle dikkat çeken 17. yüzyıl kilisesi, özellikle iç mekanında yer alan büyük bir ayna nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının yeni gözdesi oldu.

Kilise tavanında, ünlü İtalyan mimar Andrea Pozzo tarafından yapılan freskler, Cizvit tarikatının kurucusu Loyolalı Aziz Ignatius’un cennete kabul edilişini tasvir ediyor. Freskleri daha yakından ve farklı bir açıdan görmek isteyen ziyaretçiler, kilisenin ortasına yerleştirilmiş aynayı kullanarak kendilerine özel bir deneyim sunuyor. Ancak ayna, yalnızca freskleri incelemek için değil, selfie çekimleri için de bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

"ROMA'NIN EN İYİ SELFİE NOKTASI"

Kiliseye giriş ücretsiz olsa da, aynada fotoğraf çekmek isteyenlerin 1 euro ödemesi gerekiyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, aynada fotoğraf çekmek için saatlerce bekleyen yerli ve yabancı turistler dikkat çekiyor. İtalya’nın güneyindeki Puglia’dan sadece bu amaçla Roma’ya geldiğini belirten 20 yaşındaki Noemy Timelli, durumu şöyle özetliyor:

"Sadece selfie için buradayım. Sosyal medyada Roma’da görülecek yerler hakkında hızlı bir arama yaptık ve bu ayna karşımıza çıkan en ilginç şeydi."

Bir diğer ziyaretçi Alessandro Marinucci ise, sosyal medya fenomeni bir arkadaşıyla birlikte kuyrukta beklediğini belirterek şunları ekliyor:

"Katolik Kilisesi, burayı bir rant kaynağına dönüştürmeyi başarmış. Freskleri görmek için yukarı bakmanız yeterli ama insanlar burada aynada fotoğraf çekmek için 1 euro ödüyor. Bu tam anlamıyla pazarlama zekası."