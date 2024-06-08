Sosyal medyadan duyurdu: Haluk Levent artık teknik direktör yardımcısı
Sanatçı Haluk Levent, Süper Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.
Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'la anlaştıklarını ve yardımcılığı görevini üsteleneceğini duyurdu.
Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almayacağım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından 'haydi çocuklar' diyerek motive etmek Sabırsızca bekliyorum" dedi.
Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım.— Haluk Levent (@haluklevent) June 8, 2024
Artık teknik direktör yardımcısıyım.
Para almicam.??
Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp
şarkı söyleyip ardından “haydi çocuklar” diyerek motive etmek??
Sabırsızca bekliyorum.??@Hatayspor_FK pic.twitter.com/JqeuoRUoAS
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