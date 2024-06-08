Sosyal medyadan duyurdu: Haluk Levent artık teknik direktör yardımcısı

Sanatçı Haluk Levent, Süper Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 21:24
Sosyal medyadan duyurdu: Haluk Levent artık teknik direktör yardımcısı
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Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'la anlaştıklarını ve yardımcılığı görevini üsteleneceğini duyurdu.

Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almayacağım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından 'haydi çocuklar' diyerek motive etmek Sabırsızca bekliyorum" dedi.


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