Sosyal medyanın yeni trendi: Turkish Delight makyajı nedir?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:13

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:13

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan güzellik trendleri arasına bir yenisi daha eklendi: Turkish Delight makyajı! İsmini lokumun yumuşak ve şekerli tonlarından alan bu makyaj stili, cilde doğal bir parlaklık kazandırarak taze ve romantik bir görünüm vadediyor. Peki, bu trend nasıl uygulanıyor ve hangi ürünler kullanılıyor?

Turkish Delight Makyajı Nedir?

Bu makyaj stili, hafif pembe ve şeftali tonları, ışıltılı bir ten makyajı ve doğal görünen allıklarla öne çıkıyor. Amaç, cilde sağlıklı ve aydınlık bir görünüm kazandırırken, ağır makyaj hissinden uzak durmak. Gözlerde pastel tonlar, dudaklarda hafif parlaklık ve yanaklarda soft bir pembelik bu stilin vazgeçilmezleri arasında.

Turkish Delight Makyajı Nasıl Yapılır?

Nemli ve Aydınlık Bir Ten: Fondöten yerine hafif renkli nemlendiriciler veya aydınlatıcı bazlar tercih edilerek doğal bir ışıltı elde edilir.

Yumuşak Göz Makyajı: Göz kapaklarında açık pembe veya şeftali tonları kullanılır, hafif ışıltılar eklenerek fresh bir görünüm sağlanır.

Doğal Allık Etkisi: Yanaklara tatlı bir pembelik veren krem allıklar, makyajın ana noktalarından biri.

Işıltılı Dudaklar: Mat rujlardan uzak durularak dudak parlatıcıları veya hafif renk veren balm’lar tercih edilir.