Sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli'nin cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:39

Güncelleme: 25.02.2025 - 13:39

Türkiye’de sosyalist mücadelenin simge isimlerinden biri olan Sevim Belli için düzenlenecek cenaze töreninin ayrıntıları açıklandı.

Belli, 27 Şubat Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Belli’nin cenazesi, eşi Mihri Belli’nin yanına, Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.