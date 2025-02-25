Sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli'nin cenaze programı belli oldu
Türkiye sosyalist hareketinin öncülerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, 99 yaşında yaşında yaşamını yitirdi. Belli'nin cenaze programı belli oldu.
Türkiye’de sosyalist mücadelenin simge isimlerinden biri olan Sevim Belli için düzenlenecek cenaze töreninin ayrıntıları açıklandı.
Belli, 27 Şubat Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Belli’nin cenazesi, eşi Mihri Belli’nin yanına, Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Etiketler: #Sevim Belli #cenaze programı
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