Söz gençlerin: 'Sindirme politikalarına geçit vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 10:07

Güncelleme: 22.03.2025 - 10:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı Saraçhane’de başlatılan nöbet sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yapılan mitingde İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel de söz aldı.

İstanbul’un her yerini 3 gündür direniş alanına çevirdiklerini belirten Uzuntel, şunları söyledi:

“İstanbul Üniversitesi’nden ODTÜ’ye, Dokuz Eylül’den Kocaeli’ye memleketin dört bir meydanında irademize sahip çıkıyoruz dedik. Tek adam iktidarına gençlik burada dedik. Bu memleketin gençliği var; hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, kayyumlara karşı duran bir gençliği var. Eşit bir eğitim için yıllardır yürüttüğümüz mücadelemiz, bugün üniversitelerin sarayın arka bahçesi hâline getirmeye çalışanlara karşı yurdun dört bir yanında birleşti. Denizlerden aldığımız cesaretle, Gezi’den aldığımız direniş mirasıyla Beyazıt Meydanı’nı doldurduk. Saraçhane’ye binlerce öğrenci sel olduk aktık. Bu meselenin sadece İmamoğlu’na yönelik bir mesele olmadığını günlerdir söylüyoruz. Bugün buradaki bu kalabalık olarak şu sözü veriyoruz. İnsanca bir yaşamı, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi kurmak için kolları sıvıyoruz. Ne üniversiteye yönelik baskıya ne irademizin gasp edilmesine ne de türlü sindirme politikalarına geçit vermeyeceğiz. Bugün birçok üniversiteden arkadaşlarımızla akademik boykot kararı aldık. Ders yok, boykot var.

“BU DÜZENDEN ALACAĞIMIZ YENİ BİR HAYAT VAR”

Direniş var, derslere girmiyoruz. Boykota çıkıyoruz. Bugün buradan tüm üniversitelere çağrımızdır. Kampüslerimizi direniş alanına çevirelim. Üniversite bileşenleriyle akademik boykotu memleketin dört bir yanından büyütme iradesini gösterelim. Biz buraya kolay gelmedik. Barikatları yıktık da geldik. Taksim’e yürümek için irade de gösterdik ama onlar bize yıllardır Taksim’i yasaklıyor. Onlar bize Taksim’i yasaklıyorsa o zaman biz de üniversitelerimizde olduğu gibi, tıpkı memleketin dört bir yanında çıkılmaz denilen sokaklara çıktığımız gibi, yıkılmaz denilen barikatları yıktığımız gibi her yeri Taksim alanına çevireceğiz. Son bir çağrı hayatı var edenlere, işçilere, emekçilere ve tüm halkımıza. Biz gençlik olarak kırdık, yolu açtık. Şimdi sıra hayatı hep birlikte yeniden üretmede, birleşmede, bu mücadeleyi büyütmede. Bugün aldığımız kararı yeniden söyleyelim. Hayatı durduruyoruz. Tüm halkımıza da sesleniyoruz. Gelin, hayatı hep birlikte durduralım. Bu düzenden alacağımız yeni bir hayat var. İnsanca yaşanacak bir düzeni hep birlikte kurmak için kolları birlikte sıvayalım. Pazartesi günü hayatı durdurmaya başlıyoruz.”

ÇELİK: BU MİKROFON HER GÜN GENÇLERE AÇIK OLACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de “3 gündür buradayız. Gece-gündüz buradayız. Ekrem İmamoğlu görevine dönene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bu mikrofon, her gün öğrencilere, gençlere açık olacak” dedi.