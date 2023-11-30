Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti'nde

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:45

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:51

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye son olarak Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması gündem olmuştu.

Bihter filminden sonra Kızılcık Şerbeti'nde Dilruba karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması çok konuşulmuştu. Dizinin asıl bombası ise 29 Aralık’taki 45. bölümde yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan sevilen diziye konuk olacak. Süperstar Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) program sunduğu kanalın yılbaşı eğlence programına katılacak.

Pekkan geçen sezon diziye RTÜK cezası verildiği günlerde sahne aldığı mekanda kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih’i Doğukan Güngör’le sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı.