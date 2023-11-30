Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti'nde
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Cuma akşamlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi son olarak Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması ile sosyal medyada gündem olmuştu.
Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye son olarak Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması gündem olmuştu.
Bihter filminden sonra Kızılcık Şerbeti'nde Dilruba karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması çok konuşulmuştu. Dizinin asıl bombası ise 29 Aralık’taki 45. bölümde yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan sevilen diziye konuk olacak. Süperstar Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) program sunduğu kanalın yılbaşı eğlence programına katılacak.
Pekkan geçen sezon diziye RTÜK cezası verildiği günlerde sahne aldığı mekanda kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih’i Doğukan Güngör’le sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında tansiyon yükseldi!
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranı nedir?
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!
- Türk sanat müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti!