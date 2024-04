Spice Girls üyeleri Victoria Beckham'ın doğum gününde buluştu

Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:12

Güncelleme: 21.04.2024 - 14:12

Spice Girls'in 5 üyesi, Victoria Beckham'ın 50. doğum günü partisinde bir araya geldi. Grubun ünlü "Stop" şarkısına Victoria Beckham da eşlik etti.

Geceye Tom Cruise, Guy Ritchie, Jason Statham, Marc Anthony, Eva Longoria gibi çok sayıda ünlü de katıldı.



Eski grup üyeleri Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla da kutladı.

SPICE GIRLS HAKKINDA

Spice Girls (Baharat Kızlar), kadınlardan oluşan İngiliz müzik grubu. Grup üyeleri; Mel B olarak tanınan Melanie Brown, Sporty Spice (Sportmen Baharat) Mel C olarak bilinen Melanie Chisholm, Baby Spice (Bebek Baharat) Emma Bunton, Ginger Spice (Kızıl Baharat) Geri Halliwell ve Posh Spice (Sosyetik Baharat) Victoria Beckham'dır (Adams). Gruba takma isimlerini 1996 yılında "Top of the Pops" dergisi verdi ve bu takma isimler hem basın hem de grup tarafından kabul edildi. ,

"Kız Gücü (Girl Power)" sloganıyla hareket eden grup, 90'lı yılların pop kültür ikonlarından olmuştur. Grup, 90'lı yıllardaki genç pop kültürün tekrar ortaya çıkmasında rol oynamış ve İngilizlerin Amerika kıtasını 90'lı yıllardaki ikinci işgali olarak tanımlamıştır. Time dergisi, grubu İngiltere'nin en çok tanınan yüzü olarak tanımlamıştır.



Grup, ilk single'ları olan "Wannabe"yi 1996 yılında Virgin Records'dan çıkartmıştır. Single, 37 ülkede bir numara olmuş ve grubun uluslararası başarısının mimarı olmuştur. İlk albümleri Spice (1996), dünya çapında 23 milyondan fazla satmış, tarihte bir kadın grubu tarafından en çok satılan albüm olmuştur.



Spice Girls'ün (Baharat Kızlar) başarısının kaynağı, tişörtlerden grup üyelerinin bebeklerine kadar çok geniş bir ürün pazarlama becerileri, Geri Halliwell'ın Birleşik Krallık bayrağı desenli ikonik elbisesi, Spice World (1997) filmi ve 2007-2008 ile 2019 yıllarında düzenledikleri tekrar birleşme turneleridir. Simon Fuller'ın hamiliği ve menajerliğinde grubun kendisi de bir ürün olarak pazarlanmayı kabul etmiş ve İngiliz ve dünya basınında sürekli yer almıştır. Grup zamanının en başarılı pazarlama ürünlerinden biri olmuştur.





Spice Girls dünya çapında 90 milyon albüm satmış ve pek çok ödülün de sahibi olmuştur. 5 kez Brit Awards kazanan grup, 3 kez American Music Awards, 4 kez Billboard Music Awards, 3 kez MTV Europe Music Awards, 1 MTV Video Music Award ve 3 kez World Music Awards sahibi olmuştur.



2000 yılında Brit Awards'da "müziğe olan katkılarından" kategorisinin en genç kazananı olmuşlardır.