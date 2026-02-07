Spor salonuna gitmeyi sevmeyenler için 'atıştırmalık egzersizler'

Formda kalmak denildiğinde akla ilk gelen zorlayıcı dağ koşuları veya ter içinde kalınan spinning dersleri oluyor. Ancak University College London bünyesindeki Spor, Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Jo Blodgett, sağlığa giden yolun sadece spor salonundan geçmediğini kanıtlıyor. Blodgett, "egzersiz atıştırmalıkları" adını verdiği yöntemle günlük rutini bir antrenmana dönüştürmenin yollarını anlatıyor.

1. GÜNÜNÜZE 'KÜÇÜK HAREKET PATLAMALARI' EKLEYİN

Blodgett'e göre teknik adı VILPA (Yüksek yoğunluklu, aralıklı günlük yaşam fiziksel aktiviteleri) olan bu hareketler, spor kıyafeti gerektirmeden kalp sağlığını koruyor.

Merdiven Stratejisi: 12. kata çıkacaksanız, birkaç katını merdivenle çıkıp kalanına asansörle devam edin.

Bir Durak Önce İnin: Toplu taşıma kullanıyorsanız, varış noktanızdan bir durak önce inip tempoyu artırarak hızlıca yürüyün.

Vites Yükseltin: Günlük yürüyüşlerinizde iki nokta arasını "nefesinizi hafifçe hızlandıracak" şekilde hızlı yürüyün.

2. "AKTİF TEMBEL" OLMAKTAN KURTULUN

Haftada bir-iki kez ağır antrenman yapıp günün geri kalanını oturarak geçirenleri "aktif tembel" olarak tanımlayan Blodgett, "Spor salonundaki yarım saat resmin sadece küçük bir parçası, peki ya kalan 23 buçuk saat?" sorusunu yöneltiyor.

Ayağa Kalkın: Her 30 dakikada bir yerinizden doğrulun.

Hareketli Toplantılar: Telefon görüşmelerinizi oturarak değil, yürüyerek yapın.

Öğle Arası Dönüşümü: Vaktinizin bir kısmını ekrana bakmak yerine kısa bir yürüyüşe ayırın.

3. HAREKETSİZ ZAMANI AZALTMAYA ODAKLANIN

Sağlık rehberlerinin genellikle egzersiz süresine odaklandığını belirten Blodgett, asıl meselenin "hareketsiz süreyi azaltmak" olduğunu söylüyor.

Günlük İşleri Avantaja Çevirin: Market poşetlerini taşımak, evi temizlemek veya çimleri kesmek; hepsi güç ve dengeyi koruyan doğal birer egzersizdir.

Altın Kural: Ne kadar çok hareket, o kadar iyi. Sekiz saatlik uykunun dışındaki vaktin en az yarısını bir şekilde hareketli geçirmek hedeflenmeli.

Çocuklar İçin Hareket Alanı: Avustralya gibi ülkelerdeki modelleri örnek gösteren uzman, çocukların bebek arabası veya koltukta bir saatten fazla sabit tutulmamasını öneriyor.