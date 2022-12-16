Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor'da Futbol A Takım doktoru Halil Polat, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Denswil'in dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.
Polat, "Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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