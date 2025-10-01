Spotify, dünya çapında çevrimiçi müzik dinleme alanındaki liderliğini sürdürmeye devam ederken, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde önemli bir artışa gitti. Peki, Spotify'a zam mı geldi? İşte yeni Spotify üyelik ücretleri...

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

Spotify, Türkiye’de yeni fiyat düzenlemesine gitti.

Yapılan açıklamaya göre bireysel abonelik ücreti 59,99 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Öğrenci paketi 32,99 TL’den 55 TL’ye, Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye, Aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye çıkarıldı. Böylelikle abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yapılmış oldu.

Ayrıca şirket, yeni aboneler için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de sonlandırdı.