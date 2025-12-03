Spotify Wrapped 2025 yayımlandı: Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen ilk 5 isim belli oldu!

Çevrim içi müzik platformu Spotify, bugün çok merak edilen 2025 özetlerini yayımladı.

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI BELLİ OLDU

2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten SEVMEYİ DENEMEDİN olurken, zirveyi takip eden parça Semicenk’ten Sen Kaldın oldu.

BLOK3 ve Ati242’nin Keşke’si listede üçüncü sırada yer alırken, onu Era7capone, Poizi ve SNOW’dan SONBAHAR ve Dedublüman ile Aleyna Tilki’nin hiti Sana Güvenmiyorum takip etti.

Açıklanan verilere göre kadın sanatçıların dinlenme oranlarındaki yükseliş de dikkat çekti.

2021 yılından bu yana en çok dinlenenler listelerindeki yerli kadın sanatçıların sayısı yüzde 90’dan fazla arttı. Ayrıca, Spotify’ın kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendirmek hedefiyle hayata geçirdiği ve 2025 yılı itibariyle 4’üncü yılını geride bırakan EQUAL programı kapsamındaki veriler ışığında ise 2025’in en çok dinlenen EQUAL sanatçılarının zirvesinde Sezen Aksu yer alıyor.

Onu Gülşen, Hande Yener ve Ebru Gündeş takip ederken listenin beşinciliğine ise 2025 Eylül ayı EQUAL elçisi olan manifest yerleşti. manifest aynı zamanda 2025’te Spotify üzerinden sosyal medya veya anında mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir platformda en çok paylaşılan sanatçı oldu.

En çok dinlenen albümlerde geçen yılın da zirvesinde yer alan Ati242 albümü Manifesto yine birinciliğe yerleşse de 2025 Top 10 listesinde pop sound’larının da ağırlığı kendini hissettirdi.

Yılın en büyük çıkışlarından birine imza atan manifest, manifestival albümüyle ikinci en çok dinlenen albüm olurken, onları BLOK3’ün OBSESIF’i, Lvbel C5’in SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR’u ve Melike Şahin’in AKKOR’u takip etti.

Top 10 albüm listesinin dikkat çekenleri ise 90’ların efsane albümlerinden Divane ile Yaşar, 2014 çıkışlı İkinci Hal albümüyle Bengü ve albümdeki pek çok şarkısı hit olan Festival’le Kenan Doğulu, yılın en çok dinlenen albümleri listesinde nostalji rüzgarları estirdi.

Dünya çapında 19,8 milyarın üzerinde dinlenmeyle Bad Bunny, 2025 yılında Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. 2024’ün birincisi Taylor Swift ikinci olurken onları sırasıyla The Weeknd, Drake ve Billie Eilish üç, dört ve beşinci olarak takip etti. 2025’in en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’tan 1,7 milyardan fazla dinlenen Die With A Smile oldu. İkinci sırada Billie Eilish’ten BIRDS OF A FEATHER ve üçüncü sırada ise ROSÉ ve Bruno Mars’tan APT. yer aldı. İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise Alex Warren’ın Ordinary’si ve Bad Bunny’nin DtMF parçaları oldu.

Türkiye’de 2025 yılında en çok dinlenen podcast, Ortamlarda Satılacak Bilgi oldu. Kendine İyi Davran ve Hayalhanem ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti. Meksika Açmazı en çok dinlenen dördüncü yapım olurken Merdiven Altı Terapi, listede beşinci sırada yer aldı.

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen isimler şöyle:

- BLOK3

- Ati242

- Semicenk

- Era7capone

- Lvbel C5

- UZI

- Sezen Aksu

- Poizi

- Motive

- AKDO

- Gülşen

- Yalın

- Dedublüman

- Hande Yener

- SNOW

- Ebru Gündeş

- Ezhel

- manifest

- Simge

- Sertab Erener

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar ise şöyle:

- SEVMEYİ DENEMEDİN – BLOK3

- Sen Kaldın – Semicenk

- Keşke – BLOK3, Ati242

- SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW

- Sana Güvenmiyorum – Dedub Sessions – Dedublüman, Aleyna Tilki

- ÇIKAR BİRİ KARŞIMA – Poizi, Era7capone, SNOW

- Gözlerinden Gözlerine – Semicenk

- git – BLOK3

- Italy Forma – Ati242

- napıyosun mesela ? – BLOK3

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

- Manifesto – Ati242

- manifestival – manifest

- OBSESIF – BLOK3

- SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR – Lvbel C5

- AKKOR – Melike Şahin

- 7EDI – Era7capone

- Divane – Yaşar

- Kan – UZI

- İkinci Hal – Bengü

- Festival – Kenan Doğulu

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

- Ortamlarda Satılacak Bilgi

- Kendine İyi Davran

- Hayalhanem

- Meksika Açmazı

- Merdiven Altı Terapi

-Terapist Koltuğu

- Dr. Gulec Radio

- Hikayeden Adamlar

- Nasıl Olunur

- Portal ile Yansıma

2025’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

- Bad Bunny

- Taylor Swift

- The Weeknd

- Drake

- Billie Eilish

- Kendrick Lamar

- Bruno Mars

- Ariana Grande

- Arijit Singh

- Fuerza Regida

2025’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

- Die With A Smile – Lady Gaga, Bruno Mars

- BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

- APT. – ROSÉ, Bruno Mars

- Ordinary – Alex Warren

- DtMF – Bad Bunny

- back to friends – sombr

- Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

- luther (with sza) – Kendrick Lamar

- That’s So True – Gracie Abrams

- WILDFLOWER – Billie Eilish

2025’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

- KPop Demon Hunters – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys

- HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

- SOS Deluxe: LANA – SZA

- Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

- MAYHEM – Lady Gaga

- You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren

- I’m The Problem – Morgan Wallen

- GNX – Kendrick Lamar

- Un Verano Sin Ti – Bad Bunny