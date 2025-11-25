Spotify yıllık özet 2025 yılında yayınlanacağı tarih araştırılıyor. Spotify her yıl kullanıcılarına geçen yıla ait müzik dinleme alışkanlıklarına dair kişiselleştirilmiş analizleri sunarak "Wrapped"leri yayınlıyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak? Spotify Wrapped özetine nasıl bakılır?

SPOTİFY WRAPPED'E NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped yayınlandığı zaman kullanıcının ana sayfasında görülür. Spotify özeti, daha sonra ana sayfanın bir yerine yerleştirilir ve kullanıcı istediği zaman yıllık özetine ulaşabilir.

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify Wrapped geçmiş yıllarda genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, premium Spotify kullanıcılarının bir yıl içinde dinlediği 'en'lerin listesidir. Spotify, kullanıcılarına 'en çok dinlediğin şarkı, şarkıcı, podcast' gibi farklı alanlarda listeler sunar. Bu listeler de kullanıcıların sosyal medya hesapları tarafından paylaşılır. Son birkaç senedir yapılan bu uygulama o kadar popüler oldu ki artık diğer uygulamalar da kullanıcılarına wrapped listeler sunmaya başladı. Örneğin YouTube Music kullanıcıları da yıl sonu özetlerine artık ulaşabiliyor.