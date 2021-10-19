Squid Game birinciliğini hangi diziye kaptırdı?
Geçtiğimiz ay ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Squid Game, en çok izlenenler listesinde birinci sıraya yerleşmişti. Ancak kıramadığı bir rekor, onu tahtından etti.
Netflix’te 1. sezonu yayınlanmaya başlayan Güney Kore yapımı Squid Game, platformun popüler yapımlarından olan Bridgerton ve Lupin’i geçerek en çok izlenen dizi rekorunu eline aldı.
Yapım, çıkışının üstünden yalnızca 3 hafta geçmiş olmasına rağmen, 90 ülkede zirveye yerleşmeyi başardı.Fakat kıramadığı tek bir rekor, Squid Game'i 1. sıradaki tahtından aşağı indirdi.
Bugün itibarıyla Squid Game, Netflix’in ABD’deki en iyi 10 listesinin ilk sırasında yer bulunmuyor.
ShiftDelete'in aktardığına göre, bu yılın başlarında çıkan Ginny ve Georgia isimli Amerikan yapımı komedi/ drama, türündeki dizinin 29 günlük rekorunu kıramamış olsa da, 25 gün boyunca listede 1. sırada olması, özellikle deniz aşırı bir yapıma göre uzun yıllar unutulmayacak bir başarı.
YERİNİ 'YOU' ALDI
Caroline Kepnes’in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanan You , bir kaç yıl önce gösterdiği başarıdan sonra Netflix tarafından satın alındı. 3. sezonuyla birlikte perdeye geri dönen dizi çıktığı gün, en çok izlenenler listesinde 1. sıraya yerleşmeyi başardı. Böylece Squid Game'in zirvedeki yerini You aldı.
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