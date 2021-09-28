Squid Game dizisinde telefon numarası skandalı
Eylül ayının izlenme rekoru kıran Netflix Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisinde telefon numarası skandalı yaşandı.
Netflix orijinal dizisi Squid Game, K-Drama'da gerçek bir telefon numarası kullandı.
Numaranın sahibi Money Today adlı kişi “Sürekli arama ve mesaj aldığını" ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiği için Netflix'ten yardım talep etti.
Haber Global’in aktardığına göre, Netflix, Squid Game'de yayınlanan telefon numarasının sahibi için yapım ekibi tarafından iletişime geçildiğini SBS News ile paylaştı.
Ancak platform telefon numarası sahibi için başka bir şey yapılamayacağını söyleyerek “Numarasını değiştirmesini” söyledi.
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