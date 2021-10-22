Squid Game'de yalnızca 10 saniye göründü, hayatı değişti
Netflix'in tüm dünyada ses getiren Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'de yalnızca 10 saniye görünen genç oyuncu Lee Jeong Jun'un, kısa süren performansına rağmen Instagram'daki takipçisi sayısı 700 bini geçti.
İlk sezonuyla seyirciyle buluşan Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, sıra dışı konusu ve dikkat çeken oyunculuklarıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Gündemden düşmeyen dizide yalnızca 10 saniye rol alan genç oyuncu Lee Jeong Jun, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Squid Game dizisinde, bir erkek yarışmacı, şeker oyununun adil olmadığını söyleyerek personellerden birini rehin almıştı. Rehin alınan personel, kendisini öldürmekle tehdit eden yarışmacının baskısına daha fazla dayanamayarak maskesini indirmişti. Sonrasında yönetici tarafından öldürülen personel, ekranda yalnızca 10 saniye görünmüştü.
Güney Koreli genç oyuncu Lee Jeong Jun, kısa sürede seyirciye geçirdiği duygu nedeniyle bir anda sosyal medyada ilgi ilgi görmeye başladı. Oyuncunun, diziden önce 20 bin olan takipçisi, kısa sürede 700 bini geçti.
1999 doğumlu genç yıldızın takipçisi sayısındaki şoke eden artış, bir kez daha dizinin gücünü gözler önüne serdi.
Lee Jeong Jun, şu anda Kore Ulusal Sanat Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde okuyor.
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