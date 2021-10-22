Squid Game sendikalara ilham verdi: 80 bin işçi Güney Kore'de gösteri yaptı

22 Ekim 2021 Cuma, 09:51

Ahn Young-joon/AP

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran “Squid Game” adlı dizi çekildiği ülkedeki işçileri sokaklara döktü. Güney Kore’de dizinin karakterleri gibi giyinen on binlerce işçi ülke genelinde protesto düzenledi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇAĞRISI

Güney Kore'nin 13 farklı kentindeki Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu'nun yaklaşık 80 bin üyesi greve gitti. Göstericiler hükümete düzensiz işçiler için daha iyi çalışma koşulları sağlama ve asgari ücret zam yapma çağrısında bulundu.

Yalnızca başkent Seul'de 27 bin kişi protesto için toplandı. 12 bin polis, mitinglerin çoğunun gerçekleştiği Gwanghwamun Plaza ve çevresinde görevlendirildi.

Reuters

"ÜLKEDEKİ İNSANLAR DİZİDEKİ GİBİ HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR"

NTV’de yer alan habere göre; sendika işçilerinden biri, “Squid Game” dizisindeki gibi ülkenin çoğunluğunun gelir eşitsizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Bununla birlikte, Eylül ayının ortasında bir online yayın platformunda gösterime giren dizide milyar won kazanmak için çocuk oyunları oynamaya davet edilen 456 yetişkine odaklanıyor. Oyunları kazanmak için ölümü göze alan oyunculardan yalnızca biri hayatta kalıyor.

International'da yayınlanan bir makaleye göre ise, Güney Kore’de işçiler haftada ortalama 55,6 saat çalışıyor. Bu durum, OECD üye ülkelerindeki ortalama haftalık çalışma saatinin (32.8) sayısından daha yüksek.

"BANA GEÇİM SIKINTISI NEDENİYLE ÖLEN ARKADAŞLARIMI HATIRLATTI"

2009 yılında iflas koruması için başvuruda bulunurken binlerce çalışanı işten çıkaran Güney Koreli Ssangyong Motors'da eski bir işçi olan Lee Chang-keun, ABC News'e verdiği demeçte, "Bazı sahneleri izlemek çok zordu. Squid Game’de, işten çıkarıldıktan sonra hayatta kalmak için çabalayan, kızarmış tavuk lokantalarını işletmek için mücadele eden veya ‘daeri’* sürücüleri olarak çalışan karakterleri görüyorsunuz. Bu bana geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren iş arkadaşlarımı hatırlattı” diye konuştu.

MİTİNGLER YASAKLANDI

Öte yandan, Reuters’ın haberine göre miting, tam olarak aşılanmış yalnızca sekiz kişiye kadar toplanmasına izin veren ülkenin katı sosyal mesafe kurallarını açıkça ihlal etti. Şehrin sıkı sosyal mesafe önlemleri kapsamında Seul'de ve büyük Seul bölgesinde tüm mitingler yasaklandı.

Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ayrıca, sendika çalışanlarını Covid-19’un yayılmasını önlemek için bir araya gelmemeye teşvik etti.