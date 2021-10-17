Squid Game'in Netflix’e kazandıracağı gelir belli oldu
İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game, Netflix'e ortalama ne kadar kazandıracağı belirlendi.
Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak platformun en popüler içeriği olmuştu. Tüm dünyada gündem olan dizinin Netflix’e sağlayacağı ortalama gelir açıklandı.
Bloomberg’in haberine göre, Netflix yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ederken, dizinin başarısını da gözler önüne seriyor.
Distopik bir Güney Kore dizisi olan Squid Game, maddi zorluklar içerisindeki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor. Uzmanlar dizinin Netflix'e, ‘acaba biz de mi bir oyunun içerisindeyiz?’ diye düşündürten miktarda para kazandıracak gibi göründüğünü vurguluyor.
Eğer dizinin ikinci sezonu yayınlanırsa, Netflix’in kazanacağı para da aynı ölçüde artacak.
Netflix'in hisseleri ise Squid Game'in yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren yüzde 7 civarında arttığı ve şirket değerinin ise 278,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
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