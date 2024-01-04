Star Trek yıldızı Mickey Cottrell yaşamını yitirdi
'Star Trek' filminin yıldızı Mickey Cottrell, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu Mickey Cottrell, Parkinson hastalığına yenik düşerek 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kız kardeşi Suzy Cottrell-Smith duyurdu.
Cottrell'in kardeşi mesajında "Sevimli, komik, eleştirel, coşkulu, titiz, zeki ve sevgi dolu kardeşim yeni yılın ilk günlerinde aramızdan ayrıldı. Öldüğünde gülümsüyordu. Onu özleyeceğiz" diye yazdı.
MICKEY COTTRELL KİMDİR
90'lı yıllarda Star Trek: THe Next Generation ve Star Trek: Voyager'da yer alan Cottrell ayrıca Ed Wood ve Hellraiser filmlerinde de oynamıştı. Son filmi ise 2012 yapımı "I Do" olmuştu.
Star Trek yıldızı 2016 yılın felç geçirmiş, üç yıl sonra bakım merkezine gönderilmişti. 4 Eylül 1944'te Springfield'da doğan oyuncu, uzun bir dönem sahne arkasında görev yapmıştı.
Beyaz perdede ilk kez 1991 yılında boy gösteren oyuncu 40 yıldır spot ışıklarının etrafında çalışıyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Yerel seçim öncesi kritik hamle
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- Tehdit etti, havalimanını birbirine kattı!
- AKP, İmamoğlu'na rakip bulmakta zorlanıyor