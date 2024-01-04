Star Trek yıldızı Mickey Cottrell yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:08

Ünlü oyuncu Mickey Cottrell, Parkinson hastalığına yenik düşerek 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kız kardeşi Suzy Cottrell-Smith duyurdu.

Cottrell'in kardeşi mesajında "Sevimli, komik, eleştirel, coşkulu, titiz, zeki ve sevgi dolu kardeşim yeni yılın ilk günlerinde aramızdan ayrıldı. Öldüğünde gülümsüyordu. Onu özleyeceğiz" diye yazdı.

MICKEY COTTRELL KİMDİR

90'lı yıllarda Star Trek: THe Next Generation ve Star Trek: Voyager'da yer alan Cottrell ayrıca Ed Wood ve Hellraiser filmlerinde de oynamıştı. Son filmi ise 2012 yapımı "I Do" olmuştu.

Star Trek yıldızı 2016 yılın felç geçirmiş, üç yıl sonra bakım merkezine gönderilmişti. 4 Eylül 1944'te Springfield'da doğan oyuncu, uzun bir dönem sahne arkasında görev yapmıştı.

Beyaz perdede ilk kez 1991 yılında boy gösteren oyuncu 40 yıldır spot ışıklarının etrafında çalışıyordu.