Starbucks'tan kritik Türkiye kararı
Kahve zinciri Starbucks'un, Türkiye mağazalarını kapatacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Starbucks Türkiye, sosyal medya hesabından yapılan yorumları yanıtlayarak iddiaları yalanladı.
Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.
Paylaşımlar üzerine şirket, kullanıcıların Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi.
Resmi hesaptan verilen yanıtta, ""Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" denildi.
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