Starlink enkazı için kritik uyarı: Elon Musk'ın dev projesi insanlığı tehdit mi ediyor?

Uzaya gönderilen binlerce Starlink uydu, internet erişimini küresel ölçekte kolaylaştırma hedefi taşıyor. Ancak bilim insanları, bu yoğun trafiğin Dünya için yeni ve kontrol edilmesi güç bir risk yarattığı görüşünde. Geri dönüşü hızlanan uydular, artık yalnızca teknolojik değil, güvenlik tartışmalarının da merkezinde yer alıyor.

HER GÜN EN AZ 2 UYDU DÜNYA'YA DÜŞÜYOR

SpaceX, Eylül ayında yalnızca bu yıl içinde 2 bininci Starlink uydusunu fırlattı. Astrofizikçi Jonathan McDowell’in verilerine göre şu anda Dünya yörüngesinde 8 binden fazla Starlink uydusu bulunuyor. McDowell, ekim ayında yaptığı açıklamada, Musk’ın şirketine ait uydulardan günde bir ya da ikisinin atmosfere yeniden giriş yaptığını belirtti. Küçük uydular genellikle tamamen yanarak yok olurken, büyük uyduların parça bırakma ihtimali daha yüksek kabul ediliyor.

ABD’DEN ÇARPICI RAPOR

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 2023 Eylül’ünde yayımladığı raporda çarpıcı bir projeksiyon sundu. Rapora göre mevcut uydu artış trendi sürerse, 2035 yılına kadar her yıl 28 bin tehlikeli enkaz parçasının atmosfere girmesi bekleniyor. Bu senaryoda, her iki yılda bir Dünya üzerinde bir insanın bu enkazlar nedeniyle yaralanması ya da yaşamını yitirmesi olasılıklar arasında yer alıyor.

SPACEX’TEN RAPORU REDDEDEN AÇIKLAMA

Federal Aviation Administration (FAA) raporunun ardından SpaceX, analizin “bilimsel olarak hatalı” olduğunu savundu. Şirketin CNN’e yansıyan mektubunda, Starlink uydularının ömür sonlarında atmosfere girerken tamamen yanacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Şirket, uyduların enkaz riski oluşturmadığını ve kontrollü biçimde imha edildiğini öne sürdü.

UZAY TRAFİĞİ BÜYÜRKEN RİSK DE ARTIYOR

Uzmanlara göre yalnızca SpaceX değil, diğer şirketlerin de düşük yörüngeye binlerce uydu göndermesiyle birlikte “uzay çöpü” sorunu giderek büyüyor. Bu yoğunluk, çarpışma zincirleri ve kontrolsüz düşüş risklerini de beraberinde getiriyor.