Dünyanın en çok kullanılan dijital oyun platformu Steam, yaz indirimleri kapsamında cazip indirim dönemlerini oluşturuyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2025 Steam yaz indirimleri başladı mı?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Steam Yaz İndirimleri, 26 Haziran 2025 tarihinde saat 20:00'de başlayacak. İndirimler, 10 Temmuz 2025 saat 20:00'ye kadar sürecek. Bu iki haftalık süreç boyunca, oyuncular aksiyon, RPG, strateji, simülasyon, macera, korku ve yarış oyunları gibi pek çok kategoride büyük indirimler ve fırsatlar ile karşılaşacak.

İndirimler, aksiyon, macera, RPG, strateji, simülasyon ve bağımsız oyunlar gibi farklı türlerdeki oyunları kapsayacak. Ayrıca, DLC’ler, sezon kartları ve oyun paketleri de cazip fiyatlarla sunulacak.