Stilinizi tamamlayın: İşte takım elbiseye uygun kravat seçimi ve bağlama teknikleri...

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:53

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:53

Günümüzde, kravat bağlama becerisi hala birçok erkek için önemli bir yetenek olarak kabul edilir. Özellikle özel etkinlikler ve önemli günlerde kravat takmak, erkeklerin şıklığını tamamlamak için vazgeçilmezdir. Ancak, kravat bağlama konusunda ustalaşmamış olanlar da var. Bu beceri, her ne kadar önemli olsa da, bazı erkekler için henüz keşfedilmemiş veya tam anlamıyla öğrenilmemiş olabilir. Peki stilinizin daha şık olmasını nasıl sağlarsınız? İşte takım elbiseye uygun kravat seçimi ve bağlama teknikleri...

KRAVAT NASIL BAĞLANIR?

1. Dörtlü düğüm yöntemi:

Kravatını yakanın etrafına dola.

Kalın uç solda, ince uçtan 7-8 santim aşağıda olmalı.

Kalın ucu ince ucun önünden çaprazla.

Kalın ucu ince ucun arkasına sar ve sağdan sola yatay olarak çaprazla.

Kalın ucu yatay olarak düğümün önünden sağdan sola doğru getir.

Parmağını bu yatay bandın altına kaydır.

Kalın ucun ucunu yukarı ve içeri doğru çevir ve boynunun etrafındaki ilmeğin altından kaydır.

Kalın ucu parmağınla açık tuttuğun ilmeğin içinden geçir.

Kalın ucu ilmeğin içinden sonuna kadar çek ve düğümü sıkıca sık.

Düğümü bir elinle nazikçe tutup diğer elinle ince ucundan çekerek sık.

2. Yarım Windsor düğüm yöntemi:

Kravatı yakanın etrafına, geniş ucu sağ tarafına, ince ucu ise sol tarafına, yaklaşık olarak göğüs kafesine gelecek şekilde geçir.

Geniş ucu ince ucun önünden sağdan sola çaprazlayarak çenenin altında bir X şekli oluştur.

Bağın geniş ucunu ince ucun etrafından ve arkasından yatay olarak geçir.

Geniş ucu yukarıdan ve X'in açıklığından geçir ve sıkıca çek.

Geniş ucunu sağ elinle tut ve ince ucun üzerinden sağdan sola doğru öne doğru sar.

Sol elinle üçgeni sağlam tutarak geniş ucunu göğsüne doğru getir ve ilmeğin arkasından X'in üzerinden geçir.

Sol elinin işaret parmağını kullanarak X üzerinde oluşan üçgeni aç ve geniş ucunu sonuna kadar çek.

Uzunluğu ayarlamak için, bağın ince ucunu aşağı çekerken düğümü yakana doğru çek.

Düz ve eşit olduğundan emin olmak için yatay halkayı ayarlaman gerekebilir.

3. Tam Windsor düğüm yöntemi:

Kravatı yakanın etrafına, sağdaki geniş uç belinden 10-12 santim aşağıda olacak şekilde geçir.

Geniş ucu ince ucun önünden yatay olarak çaprazla ve çenenin hemen altında bir X şekli oluştur.

Geniş ucu yukarı ve X'in arkasından yukarı doğru çıkacak şekilde boynunun etrafındaki halkanın altına sok. X'i yerinde tutmak için bir parmağını kullan.

Geniş ucu sonuna kadar aşağı çek.

Geniş ucu düğümün arkasına getir ve yatay olarak sağdan sola doğru geçir.

Geniş uç ucunu yukarı çevir ve düğümün önünden çapraz olarak çek.

Geniş ucu yakanın etrafındaki ilmeğin üst kısmından geçir ve tekrar aşağı indir. Parça, ince ucun solunda çıkmalıdır.

Geniş ucu yatay olarak düğümün önünden soldan sağa doğru getir.

Bu yatay bir bant oluşturur.

Parmağını içinden geçir ve yerinde tut.

Geniş ucu, ucu yukarı bakacak şekilde, halkanın altından bir kez daha yakanın etrafına getir.

Geniş ucu aşağı doğru çevir ve ucu 8. adımda parmağınla oluşturduğun yatay halkanın içinden kaydır.

Geniş ucu sonuna kadar aşağı çek ve düğümdeki tüm kırışıklıkları veya gevşeklikleri düzelt.

TAKIM ELBİSEYE UYGUN KRAVAT NASIL SEÇİLİR?

1. Kravat rengi:

Siyah kravatlar birçok durumda çok ciddi görünme riski taşır, bu nedenle onları resmi veya kasvetli durumlar için ayırmak en iyisidir. Aksi takdirde, ister kravatın, gömleğin veya takım elbisen olsun, kıyafetinde tek bir cesur rengi vurgulamaya çalışabilirsin. Gömleğinle aynı renk ailesinden bir kravat takmak, bariz bir ölçüde daha koyu olduğu sürece kabul edilebilir. Örneğin, lacivert bir kravatı mavi bir gömlekle eşleştirmek, gömlek mavinin daha açık bir tonu olduğu sürece uygundur.

2. Kravat malzemesi:

Mat, dokulu kravatlar daha gündelik, pürüzsüz, parlak kravatlar ise daha resmi görünme eğilimindedir. Örneğin, pamuk, keten ve yün kravatlar daha günlük etkinlikler için harika seçeneklerdir, ancak resmi bir etkinlik için saten veya ipek kravat daha tercih edilmelidir.

3. Kravat modeli:

Şal desenli, puantiyeli veya ekose desenli bir kravat, giydiğin diğer şeylerle uyumlu olması koşuluyla kıyafetine boyut katabilir. Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken kural, yalnızca tek bir iddialı öğe giymektir. Başka bir deyişle, desenli bir kravat, desenli bir gömlekle, gömlek modeli ince olduğu sürece uyumlu olabilir, ancak hem desenli bir gömlek hem desenli bir ceket tercihi esnasında yine desenli bir kravat takmak, görünümünü alt üst edebilir. Eğer desenlerin birbiriyle uyumlu olup olmadığından emin değilsen ya da ortalığı desenlerle fazla karıştırmış olmaktan çekiniyorsan, her zaman düz renkli ve desensiz bir kravatta karar kılmalısın. Kravatının modelini cep mendilinle eşleştirmekten kaçınmalısın; mükemmel bir eşleşme yerine tamamlayıcı bir görünüm hedeflemelisin.

4. Kravat genişliği:

Kravatının genişliği kabaca blazer'ının veya ceketinin yaka genişliğiyle aynı olmalıdır. Aksi takdirde geniş kravatlar çerçeveni daha zayıf gösterebilir. Tersine, ince kravatla ise seni olduğundan daha kilolu gösterebilir.