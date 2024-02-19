'İş kıyafeti' ateş pahası: Sağlık emekçilerine yapılan giyim yardımları enflasyonun altında ezildi

Enflasyon sağlık emekçilerini vurdu. Giyim yardımları için verilen tutar tutar enflasyon karşısında tutunamadı. İki hemşire forması, bir ayakkabı, iki bone ve iki çorap için giyim yardımı 556 TL. Ürünlerin piyasadaki fiyatı ise 3 bin 850 TL.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00
'İş kıyafeti' ateş pahası: Sağlık emekçilerine yapılan giyim yardımları enflasyonun altında ezildi
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Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 bütçe rehberinde sağlık emekçilerine yapılan giyim yardımları için öngörülen tutarlar, sağlıkçıların tepkisine yol açtı. Devlet Memurları Yasası’na göre memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010’dan beri ayni değil nakdi yapılıyor. Ancak nakdi yardıma geçilmesi iktidarı daha kazançlı hale getirirken kamu emekçisinin gelirlerinde kayba neden oluyor. Sağlık emekçilerine yapılan “giyim yardımı” çarşı pazardan uzak hesaplanıyor. 

Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024-2026 Bütçe Hazırlama Rehberi’nde 2024 yılı için hemşire forması 184, ayakkabı 240, kep 64, çorap 16,  iş önlüğü ise 86 TL olarak belirlendi. Buna göre yüzde 27’lik vergi kesintisinin ardından hemşireler 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone, 2 çorap için 556 TL giyim yardımı ücreti alacak. Bu ürünlerin piyasadaki tutarı ise 3 bin 850 TL olarak seyrediyor. Cumhurbaşkanlığının rehberinde 2024’te vergi kesintisiyle beraber ebelerin 618, hekimler ve sağlık memurlarının 124, idari personelin ise 62 TL giyim yardımı alması öngörülüyor. 

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‘ÇARŞI PAZAR BAZ ALINSIN’

Giyim yardımlarının enflasyon altında ezilmesine tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Cumhurbaşkanlığı sağlık emekçilerinin itibarını giyim yardımında bit pazarına düşürdü. Sağlık emekçileri, baştan aşağı kendilerine kartondan ya da muşambadan iş kıyafeti yaptırsa 124 TL’den daha yüksek meblağa mal olur” dedi.

Yalçınkaya, “Şehir hastaneleri üzerinden seçim propagandası yapanlar, sağlıkta çağ atladık diyenler, dünyanın Türkiye’deki sağlık hizmetini kıskandığını ifade edenler; sağlık emekçilerin en temel işçi sağlığı önlemi olan işyeri kıyafetlerimizdeki sorunu görmemekte ısrar ediyor. Uyarıyoruz: Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki ay yayımlayacağı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı 2024 Genelgesi’nde Cumhurbaşkanlığı’nın rehberinde yayımlanan tutarları değil, çarşı pazardaki birim fiyat tutarlarını baz alsın. Bizler sağlık emekçileri olarak bit pazarından giyinmiyor, insana yaraşır giyim yardımı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


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