Stokları dakikalar içinde tükenmişti: Meghan Markle'ın ev yapımı diye sattığı reçeller fabrikasyon çıktı!

2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, bu kez Markle’ın kurucusu olduğu “As Ever” markasıyla gündeme geldi.

Daily Mail’in haberine göre, Meghan Markle’ın 6,50 sterline sattığı reçellerin “ev yapımı” olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

SOSYAL MEDYADA EV YAPIMI İZLENİMİ VERDİ

Markle, sosyal medyada 4 yaşındaki kızı Lilibet ile birlikte Kaliforniya’daki evinde meyveleri kaynattığı bir görüntü paylaşarak reçellerin “ev yapımı” olduğunu ima etmişti. Ancak Daily Mail, bu reçellerin aslında Illinois’teki bir fabrikada üretildiğini ortaya çıkardı.

BAL DA AYNI FABRİKADAN

İddiaya göre, aynı fabrika Markle’ın kavanozunu 20 sterline sattığı portakal çiçeği balını da üretiyor.

“As Ever” markasının web sitesinde ise ahududu reçelinin, “Meghan’ın ev mutfağında hazırladığı tariften esinlenilerek” yapıldığı ve bilinçli olarak “akışkan” formda olduğu belirtiliyor.

KAYNAK BELLİ DEĞİL

Ürünlerin üretim yerinin veya reçellerde kullanılan meyvelerin nereden temin edildiğinin açıklanmadığına dikkat çekiliyor. Markle’a yakın bir kaynak ise, “Meghan’ın evde yaptığı versiyonla başladık, ardından bu tarifin büyük ölçekli üretime uygun halini geliştirdik” dedi.