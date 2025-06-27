Stranger Things’e ilham veren komplo teorisi: Montauk Projesi

Netflix’in dünya çapında ilgi gören bilim kurgu dizisi Stranger Things, sadece kurgudan ibaret değil. Dizide yer alan birçok tema — gizli laboratuvarlar, çocuklar üzerinde yapılan deneyler, telekinezi ve alternatif boyutlar — gerçekte 1980'lerde Amerika'da geçtiği iddia edilen Montauk Projesi adlı bir komplo teorisinden ilham aldı.

MONTAUK PROJESİ NEDİR?

Montauk Projesi, iddiaya göre ABD hükümeti tarafından New York Long Island’daki Montauk Hava Üssü'nde gizlice yürütülen bir dizi deneysel projeyi kapsıyor. Bu projeler 1970’li ve 1980’li yıllarda, özellikle zihin kontrolü, zaman yolculuğu, görünmezlik, psişik yeteneklerin geliştirilmesi ve alternatif boyutlarla temas gibi temaları içeriyor.





(Long Island)

En çok öne çıkan iddialardan bazıları şöyle:

Çocuklar gizli deneylerde kullanıldı.

Bazı bireylerin zihinleri uzaktan kontrol edildi.

Bilinçli olarak "psişik savaşçılar" yetiştirildi.

Zaman yolculuğu tünelleri açıldı.

Paralel evrenlerle temas kuruldu.

İTİRAFLAR VE KİTAPLAR

Komplo teorisinin en çok dikkat çeken figürü Preston B. Nichols adlı bir yazardır. 1992’de yayımlanan The Montauk Project: Experiments in Time adlı kitabında, Montauk Üssü’nde çalıştığını ve hafızası silinmeden önce deneylere tanıklık ettiğini iddia etti. Nichols, çocuk yaşta kaçırılan bireylerin zihinlerinin manipüle edildiğini ve psişik güçlerinin kullanıldığını öne sürdü.





STRANGER THINGS İLE BAĞLANTISI

Stranger Things’in ilk adı aslında "Montauk" idi ve olaylar Long Island'da geçecekti. Ancak yapım sürecinde dizi “Hawkins, Indiana”ya taşındı. Yine de içerik büyük ölçüde Montauk Projesi’ne sadık kaldı:

Eleven karakterinin psişik güçleri,

Hawkins Laboratuvarı'ndaki deneyler,

Başka bir boyuta açılan geçit,

Gizli devlet operasyonları,

…tamamı Montauk efsanesine doğrudan gönderme niteliği taşıyor.

GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ?

Montauk Projesi'nin varlığına dair hiçbir resmi kanıt bulunmamakla birlikte, ABD'nin geçmişte gerçekleştirdiği MK-Ultra gibi belgelenmiş deneyler nedeniyle bu tür teoriler hâlâ ilgi görmeye devam ediyor. MK-Ultra projesinde de CIA, insanların zihnini kontrol edebilmek için LSD ve diğer kimyasallarla yasa dışı deneyler yürütmüştü.