Strese girip psikolojisi bozulan porsuk, tedavi edildi

Bolu’da yurttaşlar tarafından İzzet Baysal Sanayi Sitesi’nde dükkan içerisinde porsuk bulundu.

Porsuğu gören yurttaşlar ilk başta köpek olduğunu zannetti. Sonrasında tırnaklarının uzun olduğunu fark edenler tarafından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Ekipler tarafından porsuk koruma altına alındı. Porsuğun insan kaynaklı stres yaptığı tespit edildi.

DKMP ekipleri tarafından sessiz ve karanlık bir alanda porsuğun tedavisi yapıldı.

Düzenli beslenme ile sağlığına kavuşturulan porsuk, doğal yaşam alanına salındı.