Stresin cilde etkileriyle nasıl başa çıkabilirsiniz?

Taşınma telaşı, iş yoğunluğu veya bir ayrılık sonrası aniden ortaya çıkan sivilceler ya da alevlenen egzamalar tesadüf değil. Bilimsel araştırmalar, beynimiz ile cildimizin embriyo aşamasındayken aynı hücre grubundan geliştiğini, bu nedenle yaşam boyu birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını kanıtlıyor.

STRES HORMONLARI CİLT BARİYERİNİ YIKIYOR

Londra merkezli psiko-dermatoloji uzmanı Dr. Alia Ahmed, cildin fiziksel ve duygusal streslerden doğrudan etkilendiğini belirtiyor. Stres anında vücudun salgıladığı kortizol ve adrenalin gibi hormonlar, kısa süreli "savaş ya da kaç" tepkisi için yararlı olsa da kronikleştiğinde cildin koruyucu bariyerini zayıflatıyor. Zayıflayan bu bariyer, nem kaybına yol açarken polen ve parfüm gibi alerjenlerin içeri sızmasını kolaylaştırarak hassasiyeti artırıyor.

AKNE VE ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT

Stresin cilt üzerindeki etkileri sadece kurulukla sınırlı değil. Sebum (yağ) üretimini artıran stres hormonları gözeneklerin tıkanmasına ve akne oluşumuna zemin hazırlıyor. Ayrıca vücudun doğal savunma mekanizması olan antimikrobiyal peptitlerin azalması, cildi enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor.

TEHLİKELİ KISIR DÖNGÜ: KAŞINTI VE KAYGI

Dr. Ahmed, hastalarında sıkça rastladığı "kaşıntı-kaşıma" döngüsüne dikkat çekiyor. Stres sinyalleri ciltte histamin salgılanmasına neden olarak kaşıntıyı tetikliyor; kişi kaşındıkça cilt zarar görüyor, cilt zarar gördükçe stres artıyor ve bu durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Uzmanlar, bu noktada sadece kremlerin değil, zihinsel sağlığın da tedaviye dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇÖZÜM: BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Yale Üniversitesi’nden Prof. Rajita Sinha, stresin kontrol edilemez hissedildiği noktada zararlı hale geldiğini belirterek şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli Egzersiz: Kortizol seviyelerini dengeler.

Farkındalık (Mindfulness) Meditasyonu: Beynin muhakeme kısmını güçlendirerek stres tepkilerini azaltır.

Zihinsel Dinlenme: Spor yaparken veya yürürken bile sorumlulukları düşünmeyi bırakmak, zihne gerçek bir mola verdirmek gerekir.

Uzmanlar, cilt sağlığının; doğru bakım, tıbbi tedavi, kaliteli uyku ve stres yönetimiyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çiziyor. Unutmayın, cildinizdeki iyileşme ruh halinizi, ruh halinizdeki iyileşme ise cildinizi besler.