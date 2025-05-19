Su altının 'Anaerkil' krallığı: Bu kadınlar nefes almadan su altında kalabiliyor

CNN Science'nin haberine göre, Güney Kore’nin Jeju Adası’nda yaşayan Haenyeo topluluğu, yalnızca bir kültürel miras değil, aynı zamanda biyolojik olarak da sıra dışı olabilir. Bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma, bu kadınların genetik düzeyde farklılıklar gösterdiğini ve dalışa biyolojik olarak adapte olmuş olabileceklerini ortaya koyuyor.





KADİM BİR GELENEĞİN İZİNDE YAŞIYORLAR

Jeju Adası, Güney Kore’nin güney ucundan yaklaşık 80 kilometre açıkta yer alan, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ünlü bir ada olarak biliniyor. Burada yaşayan Haenyeo kadınları, yıl boyunca dalarak deniz kestanesi, abalone ve diğer deniz ürünlerini topluyor. Tüpsüz, yalnızca dalış kıyafetiyle 60 feet (yaklaşık 18 metre) derinliğe iniyor ve bunu günde dört ila beş saat boyunca, hamilelik döneminde bile sürdürüyorlar. Utah Üniversitesi’nden genetikçi Melissa Ann Ilardo’nun önderliğinde yürütülen araştırmada, bu kadınların fizyolojik olarak nasıl bu kadar dayanıklı oldukları incelendi.

DNA'LARI DALIŞA UYGUN HALDE Mİ EVRİMLEŞTİ?

Araştırma kapsamında, 30 Haenyeo dalgıcı, 30 dalış yapmayan Jejulu kadın ve 31 Güney Kore anakarasından kadınla çalışıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 65’ti. Katılımcıların kan örneklerinden gen dizilimleri çıkarıldı, kalp atış hızları, tansiyonları ve dalış sırasında önem taşıyan dalak boyutları ölçüldü.

Açık denizde bu ölçümleri yapmak mümkün olmadığından, araştırmacılar laboratuvar ortamında "simüle dalışlar" gerçekleştirdi. Katılımcılar, yüzlerini soğuk suya sokup nefeslerini tutarak vücudun "mammalian dive reflex" yani memelilere özgü dalış refleksini harekete geçirdiler. ,

Sonuçlar, Jeju Adası’ndaki kadınların hem dalgıç hem de dalgıç olmayanların anakaradan gelen kadınlara kıyasla belirli genetik varyasyonları dört kat daha fazla taşıdığını ortaya koydu. Bu varyasyonların tansiyonu daha düşük seviyede tutmaya yardımcı olduğu biliniyor.

GENETİK FARKLILIKLAR: TANSİYON VE SOĞUK TOLERANSI

Araştırma ekibi, Jeju kadınlarının düşük tansiyonla ilişkili bir gen varyantına daha sık sahip olduğunu saptadı. Bu durumun, dalış sırasında yükselen tansiyona karşı koruyucu bir etkisi olabileceği ve özellikle hamile dalgıçlar için evrimsel avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, Jeju grubunda soğuk ve ağrı toleransıyla ilişkilendirilmiş başka bir genetik varyasyonun da yaygın olduğu belirlendi. Ancak araştırmacılar, doğrudan soğuk dayanıklılığı ölçmedikleri için bu genin dalış performansına etkisi hakkında kesin konuşmaktan kaçındı.