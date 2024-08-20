Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:27

İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlama gerçekleşti. Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı. Suavi’nin konseri sırasında bir grup tarafından saldırı girişimi düzenlendi. Grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı. Peki, Suavi kimdir, kaç yaşında, nereli? Suavi şarkıları neler?

SUAVİ KİMDİR?

Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olan Suavi 1950 yılında Kırıkkale'de doğdu. Kırıkkale'de Meçhuller Grubunu kurdu ve aktif müzik hayatına başladı. 1968-1972 yıllarında üniversite öğrenciliği sırasında Ankara'da gece kulüplerinde değişik grup ve müzisyenlerle çaldı, söyledi. Okul giderlerini böylece karşılayan Suavi, aynı yıllarda kendi şarkılarını ve grubunu da oluşturmaya başlamıştı.

ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar orkestralarda bateri ve gitar çaldı ve solistlik yaptı. Beyaz Güvercin İstanbul Yarışması'nda İki Gözüm İki Çeşme şarkısıyla ikinci oldu. Suavi, 1994 yılında da TRT'de Altın Anten yarışmasında "Yalıçapkını" isimli eseriyle birinci olup Kazakistan Almaata'da 24 ülkenin katıldığı Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmada jüri tarafından beş yıldır kimsenin layık görülmediği ve birincinin de üstünde kabul edilebilecek "Grand Prix" ödülünü aldı fakat bu kendi ülkesinin medyasında pek yer almadı. 1997 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda De Lan şarkısıyla profesyonel kategoride en iyi besteci ve en iyi profesyonel yorumcu seçildi. Nâzım Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi önemli isimlerin şiirlerini besteledi.